Более 20 человек задержали в Петербурге на акции в поддержку Хабаровска

Само мероприятие собрало несколько сотен протестующих.

Акция называлась — «Покорми голубей» и должна была пройти на Дворцовой площади, но её огородили под предлогом дезинфекции. Поэтому организаторы перенесли акцию на одну из улиц близ Невского проспекта в центре города. Здесь предлагали написать письмо поддержки хабаровчанам. Организовали акцию несколько оппозиционных сил, в том числе «Либертарианская партия» и движение «Открытая Россия». Некоторые люди держали шарики с цветами флага Хабаровского края или изображение голубя с надписью «я/мы Хабаровск». Затем одна из девушек приковала себя наручниками к ограде. Протестующая держала в руках флаг России и Конституцию. Девушка, по имени Анастасия Афанасьева, заявила, что уже якобы семь дней голодает в знак протеста.

После протестующие решили дойти до Дворцовой площади. Они скандировали лозунги «Хабаровск!», «Я/мы, Хабаровск!», «Россия, выходи!» однако полиция и ОМОН не дали им этого сделать. Массовые публичные акции в Петербурге по-прежнему под запретом. В итоге в отношении задержанных составили административные протоколы за нарушение местного карантинного законодательства.

Акции в поддержку Хабаровска прошли также на Дальнем Востоке.

Акции и пикеты с лозунгами в поддержку хабаровчан также прошли в Калининграде, Пскове, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и других городах. На них, как свидетельствуют местные СМИ, вышли по несколько десятков человек, почти везде полиция задерживала часть пикетчиков. Наиболее многочисленным было шествие в Иркутске, по оценке сетевого издания «Ирсити», участвовали около 170 человек. Полиция протестующим не препятствовала. Как передает МБХ-медиа, во всех российских городах, где вышли на улицы в поддержку жителей Хабаровского края, задержали около полусотни участников.

В самом Хабаровске под проливным дождем прошла 22-я по счету акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Протестующие прошли маршем по центральным улицам и провели митинг у областной администрации. Люди скандировали «Россия, выходи!», «Фургал — наш выбор!», «Долой царя!». В общей сложности акция продлилась около двух часов. Оценок численности местные СМИ не публиковали; издание DVhab.ru лишь отметило, что «митингующих было меньше, чем в предыдущие субботние акции протеста. В администрации Хабаровска число митингующих оценили в 3,5 тысячи.

По словам вице-спикера хабаровской городской Думы Сергея Зюбра, продолжение протестов только повредит Сергею Фургалу. Тем не менее, вечером в Хабаровске начался новый митинг.