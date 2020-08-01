В центре Москвы сегодня акция солидарности с митингующими на Дальнем Востоке

Не обошлось без задержаний.

В Новопушкинском сквере люди начали собираться в два часа дня. Происходящее не было согласовано как массовая акция, в связи с чем некоторые люди кормили там голубей.

В силовых органах в свою очередь к собранию были готовы сильно заранее. Сам сквер был окружён автозаками и полицейскими автомобилями, а во многих переулках неподалёку стояли синие пассажирские автобусы Мосгортранса, внутри которых сидели бойцы в шлемах и с дубинками.

Собрание в Новопушкинском сквере проходило без задержаний примерно десять минут. В это время люди, как правило, просто обсуждали происходящее в России.

Через несколько минут после начала полицейские с разных концов сквера стали через громкоговорители просить собравшихся разойтись. За этим последовали задержания.

Какое-то время собравшихся выхватывали по одному, а ближе к трём часам дня полицейские выгнали всех из сквера.

Как сообщает интернет-издание «МБХ Медиа», всего за это время в центре Москвы задержали 14 человек. В полиции происходящее еще не комментировали.