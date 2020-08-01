Глава фракции ЛДПР в хабаровской краевой думе призвал переводить акции в поддержку Фургала «в другое русло»

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательной думе Хабаровского края Сергей Зюбр призвал переводить акции в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала «в другое русло», поскольку они «дестабилизируют ситуацию».

«Любые протесты дестабилизируют ситуацию в Хабаровском крае. Я считаю, что все протесты нужно переводить в другое русло – в виде обращений, в виде встреч с основными группами людей, которые готовы высказать позицию большинства. Эти обращения нужно направлять на краевой и федеральный уровень с просьбой о помощи», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».