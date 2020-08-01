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Эксклюзив Эха 17:48, 01 августа 2020

В ЛДПР заявили, что проведут митинг в поддержку Фургала в Хабаровске только после карантина

ЛДПР проведет митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске только после карантина. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-спикер хабаровской краевой думы и руководитель фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

«Мы со своей стороны направляли заявки в администрации районов и города с просьбой предоставить нам возможность проведения официальных митингов, но в связи с эпидемиологической ситуацией нам не разрешили. Пока до 9 августа карантин продлен, но, безусловно, как только карантин будет снят, мы попытаемся еще раз оформить все документы и под флагами ЛДПР официально высказать свою гражданскую позицию», — сказал он.

С.Зюбр подчеркнул, что ЛДПР не имеет отношения к организации митингов и шествий в поддержку С.Фургала, проходящих летом в Хабаровском крае.
Он добавил, что партия не участвует в несогласованных митингах. «Мы являемся системной оппозицией, партией власти в Хабаровском крае. Мы живем в правовом государстве и должны соблюдать закон. А люди выходят высказывать свою гражданскую позицию, это немного разные вещи», — добавил он.

При этом он отметил, что члены партии неоднократно общались с протестующими в Хабаровске.



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