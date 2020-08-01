Более 17 тысяч человек, по данным полиции, вышли на акции против эпидемиологических мер в Берлине

Как передает ТАСС, протестующие устроили шествие через центр города к улице 17-июня, где состоялся митинг. Сегодня в городе проходят пять манифестаций по самым разным поводам, в том числе против расизма, фашизма, различных теорий заговора. порядок в городе обеспечивают 1,5 тыс. полицейских. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано, но в центре Берлина перекрыты многие улицы, на дорогах образовались непривычные для субботы пробки. Подавляющее большинство участников шествия не соблюдало дистанцию в полтора метра и не носило защитные маски.