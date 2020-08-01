В США против 17-летнего юноши выдвинуто обвинение в недавнем взломе твиттер-аккаунтов ряда известных личностей

Как сообщает местный телеканал в городе Тампа, Грэма Кларка следователи считают зачинщиком этого взлома. Против него выдвинуты обвинения по 30 пунктам. В середине июля на аккаунтах бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего президента Барака Обамы, генерального директора Tesla Илона Маска и соучредителя Microsoft Билла Гейтса были размещены схожие твиты с просьбой пожертвовать биткоины, обещая вернуть их в двойном размере через полчаса. Эту кибератаку уже назвали самой крупной в истории Twitter.