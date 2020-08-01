РБК: Правительство снизит до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке

Правительство, по сведениям РБК, снизит до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке. Речь идет о программе, позволяющей взять ипотеку под 6,5%. Источники издания утверждают, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.