Минздрав намерен начать массовую вакцинацию от коронавируса в октябре

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь идет о вакцине, разработанной в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи. По словам министра, первыми, кому сделают прививки от COVID-19 будут медицинские работники и учителя. На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывается два десятка вакцин от коронавируса.