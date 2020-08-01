Минздрав намерен начать массовую вакцинацию от коронавируса в октябре

Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Речь идет о вакцине, разработанной в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф. Гамалеи. По словам министра, первыми, кому сделают прививки от COVID-19 будут медицинские работники и учителя. На днях вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разрабатывается два десятка вакцин от коронавируса.
2020-08-01T17:33:09+03:00
2020-08-01T17:33:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2685603-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:33, 01 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)