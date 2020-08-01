В Санкт-Петербурге около сотни человек с воздушными шариками прошли по Невскому проспекту

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», они скандировали «Хабаровск!». Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десять человек были задержаны. Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах — на каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных участников задерживали.