В Санкт-Петербурге около сотни человек с воздушными шариками прошли по Невскому проспекту

Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», они скандировали «Хабаровск!». Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десять человек были задержаны. Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах — на каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных участников задерживали.
2020-08-01T17:31:49+03:00
2020-08-01T17:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 01 августа 2020
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