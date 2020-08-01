Участник инцидента во время парада в Москве комиссован из рядов Вооруженных Сил по состоянию здоровья

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник в медицинских кругах.

Рядовой-срочник, участник инцидента во время парада Победы в Москве, уволен из армии после психиатрической экспертизы, — сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник «Интерфакса» сообщил, что 22-летний военнослужащий одной из воинских частей московского региона Никита Ерошенко был помещен в специализированный медицинский стационар после того, как был задержан правоохранительными органами в связи с инцидентом на Красной площади.

24 июня в день проведения парада Победы в Москве солдат, который должен был участвовать в торжественном шествии, в последний момент был переведен в резерв из-за конфликта с сослуживцами. В отместку он разбил прикладом карабина окно автомашины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью.

Добавим, что Уголовное дело в связи с данным инцидентом следственные органы решили не возбуждать.