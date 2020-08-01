В Хабаровске под проливным дождем прошла 22-я по счету акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Протестующие прошли маршем по центральным улицам и провели митинг у областной администрации. Люди скандировали «Россия, выходи!», «Фургал — наш выбор!», «Долой царя!». В общей сложности акция продлилась около двух часов. Оценок численности местные СМИ не публиковали; издание DVhab.ru лишь отметило, что «митингующих было меньше, чем в предыдущие субботние акции протеста. В администрации Хабаровска число митингующих оценили в 3,5 тысячи. Вечером в Хабаровске начался новый митинг.

Продолжение протестов в Хабаровске может повредить бывшему губернатору края Сергею Фургалу. Это дал понять вице-спикер Хабаровской краевой думы, глава фракции ЛДПР Сергей Зюбр.

Между тем, протесты в Хабаровске длятся уже более трех недель.