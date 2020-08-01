Дональд Трамп намерен запретить в США китайскую соцсеть TikTok. По его словам, соответствующие указ или чрезвычайные экономические полномочия могут появиться до конца текущих суток. Президент также дал понять, что не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией. Bloomberg и The New York Times ранее сообщали, что Microsoft уже ведет переговоры о покупке американского подразделения TikTok. Reuters отмечает, что пока неясно, достаточно ли у Трампа полномочий, чтобы наложить запрет, как быстро он начнет действовать и каким образом это можно будет оспорить.
2020-08-01T16:34:35+03:00
2020-08-01T16:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 01 августа 2020
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