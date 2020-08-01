Z Архив новостей новости
5 10 6 760
16:32, 01 августа 2020

Посол России настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян

По словам Дмитрия Мезенцева, претензии и двоякие трактовки причин нахождения граждан России на территории Белоруссии видятся необоснованными, надуманными и вызывают крайнее удивление. Дипломат, как передает ИФ, утверждает, что Белоруссия пока не представила фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка в республике. Посол проинформировал, что встреча консульских сотрудников с задержанными продолжалась с 10-ти вечера пятницы до пяти утра субботы.

Глава СВР Сергей Нарышкин рассчитывает, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет преодолен, как он выразился, «в интересах развития братских отношений между странами». Нарышкин также утверждал, что по данным внешней разведки, в Европе считают задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью Рикошет

Карина Орлова гость: Карина Орлова журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне

Новая волна протестов в США: что требуют мэры от Конгресса? 3293595

5 166 6 14474 28.07
#слушать 12:36 $скачать 2.9 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Что отличает хорошую новость от плохой Итак. Польша считает необходимым прятать свои вооружения от России. Следовательно, эти вооружения предназначены против России, которую Польша считает своим врагом…

5 106 6 10437 29.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Уголовка против Галяминой нужна, чтобы не дать ей баллотироваться Точно так же можно закрыть дорогу на выборы другим политикам и активистам, дав им сперва административные штрафы за пикеты или митинги, а потом вменив «дадинскую» статью…

5 56 6 7258 07:22
Блоги

Лев Симкин профессор, доктор юридических наук

«А что, если б мы победили?» Возможно, я ошибаюсь, но у меня иной раз складывается такое впечатление, что у ниспровергателей нынешних устоев не более четкое представление о том, как они будут строить ту самую прекрасную Россию будущего…

5 69 6 9435 31.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Высокий уровень союзных отношений Можете себе представить, что, например, накануне выборов в Канаде, власти этой страны задержали группу американских коммандос, объявив, что США готовились организовать в этой стране беспорядки?..

5 72 6 9914 29.07
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…

5 84 6 15894 25.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Сталинские палачи: невиновны и анонимны За двадцать путинских лет общество разучилось задавать вопросы, потеряло преемственность в запросе исторической справедливости. Ну, кому сейчас интересен Сталин!..

5 164 6 27111 30.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Выборы не перенесет, но результаты не признает: что стоит за скандальными заявлениями Трампа Сценарий, при котором военные будут (если будут) насильно извлекать Трампа из Белого Дома, все больше и больше выглядит как очень вероятный…

5 256 6 45040 31.07
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Без участия Олега Мандрыкина выборы губернатора Архангельской области нелегитимны Дело дошло до того, что врио губернатора Александр Цыбульский лично звонит депутатам, которые подписались за Олега Мандрыкина и говорит: ты чего это подписался за кандидата от оппозиции?..

5 37 6 7275 28.07
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

+ Сложная ситуация Сложная ситуация Несмотря на конкретные задокументированные призывы, более пристальное слежение за чернокожими в музеях — это чистейший расизм. Ну действительно же, нельзя по одному преступнику о всей расе судить. Это неправильно…

5 171 6 38616 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хабаровский майдан или нарисованный шайтан? Нет, розовые слоны Все проходило очень мирно, но в какой-то момент ситуация вышла из под контроля. Её грамотно раскачали, используя недовольство украинцев и жителей Киева…

5 132 6 29843 28.07
Интервью В круге СВЕТА

Геннадий Онищенко гость: Геннадий Онищенко депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России

Коронавирус и вторая волна. Страхи Всемирной Организации Здравоохранения Надеюсь, что в сентябре хотя бы треть нашего населения снова будут в масках. И это правильно. Это эффективно, это безболезненно и это показатель культуры здоровья…

5 23 6 5593 28.07
#слушать 50:02 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Хабаровск, держись! Россия – вставай! (После митинга) События на Дальнем Востоке – новое издание сказки про голого короля. Они открыли для всех — действующая власть совершенно инородна самой России, которой она все еще управляет…

5 155 6 61949 25.07
Блоги

Леонид Гозман политик

Дочь солдата У них есть деньги на все. На бессмысленные парады на земле, на воде и в воздухе, на храм Вооруженных Сил, на мультфильмы о ракетах. Но у них нет денег, чтобы спасти ребенка своего солдата!..

5 206 6 51496 29.07
Блоги

Алексей Малашенко руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций

На кого похож Путин? — На Наполеона Бонапарта И не надо зубоскалить. Во-первых, оба низкорослы, худы. Во-вторых, амбициозны. Все коротышки любят власть. В-третьих, и тот, и другой искушенные политиканы…

5 159 6 58254 25.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Зеленский фантазирует, а Путин его троллит Путин остался при своей позиции и своих боевиках, а Зеленский с ничего не стоящей бумагой и ослеплённой собственной армией…

5 179 6 45574 27.07

Популярное за неделю

Новости

Полиция Хабаровска впервые попыталась воспрепятствовать шествию сторонников экс-губернатора Сергея Фургала Акция завершилась задержанием двоих активистов…

5 8 6 30071
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта. А я неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики…

5 61 6 116115 29.07
#слушать 50:32 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 6 6 2558 28.07
Блоги

Елена Лукьянова доктор юридических наук

Что не так с отрешением от должности Сергея Фургала? По закону отрешение Фургала от должности по основанию утраты доверия невозможно. Ведь он не был уличен в коррупции, не был замешан в конфликте интересов, у него не нашли счетов и вкладов в иностранных банках…

5 196 6 359916 26.07
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Главный критерий тут простой: Кремль терпит те или иные территории, где с правами человека еще хуже, чем в подконтрольной ему России…

5 89 6 93670 25.07
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8651952
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4576231

Сегодня в эфире