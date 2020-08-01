Посол России настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян

По словам Дмитрия Мезенцева, претензии и двоякие трактовки причин нахождения граждан России на территории Белоруссии видятся необоснованными, надуманными и вызывают крайнее удивление. Дипломат, как передает ИФ, утверждает, что Белоруссия пока не представила фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка в республике. Посол проинформировал, что встреча консульских сотрудников с задержанными продолжалась с 10-ти вечера пятницы до пяти утра субботы.

Глава СВР Сергей Нарышкин рассчитывает, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет преодолен, как он выразился, «в интересах развития братских отношений между странами». Нарышкин также утверждал, что по данным внешней разведки, в Европе считают задержание россиян в Белоруссии срежиссированной акцией.