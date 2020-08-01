Силовики разогнали на Пушкинской площади акцию солидарности с жителями Хабаровского края

По неподтвержденным данным, задержаны по меньшей мере десять человек, которые, как передает корреспондент «Эха Москвы», пришли в сквер, чтобы покормить голубей. «МБХ медиа» сообщило о 13-ти задержанных. Полицейские несколько раз предупредили собравшихся в громкоговоритель о незаконности акции.
2020-08-01T16:31:09+03:00
2020-08-01T16:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 01 августа 2020
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