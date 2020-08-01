Силовики разогнали на Пушкинской площади акцию солидарности с жителями Хабаровского края

По неподтвержденным данным, задержаны по меньшей мере десять человек, которые, как передает корреспондент «Эха Москвы», пришли в сквер, чтобы покормить голубей. «МБХ медиа» сообщило о 13-ти задержанных. Полицейские несколько раз предупредили собравшихся в громкоговоритель о незаконности акции.