Через таможню на границе с Абхазией начали пропускать транспорт и пешеходов, сообщает агентство ТАСС. Распоряжение об открытии границ подписал сегодня премьер Михаил Мишустин по итогам заседания Оперативного штаба по борьбе с распространяем коронавируса.