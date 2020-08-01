Игроки ФК Химки написали губернатору Московской области письмо, где выразили поддержку наставнику команды Сергею Юрану

Игроки футбольного клуба «Химки» написали коллективное письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку наставнику команды Сергею Юрану. Ранее стало известно, что подмосковный клуб отправил главного тренера в отставку.

Футболисты «Химок» опубликовали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва с просьбой разобраться в ситуации с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана по инициативе руководства клуба.

В послании напоминается, что под руководством Юрана «Химки» сумели пробиться в Премьер Лигу и дошли до финала Кубка страны. Авторы письма заявили, что благодаря Юрану в коллективе создан отличный микроклимат, и футболисты готовы биться за этого тренера, за честь региона и своих болельщиков. Подписи под этим письмом поставил 21 игрок «Химок». Напомню, что Сергей Юран возглавил «Химки».

В руководстве «Химок» сообщили, что Юрана отправили в отставку из-за его высоких требований по зарплате. При этом сам специалист отметил, что был готов работать и за те деньги, которые получал ранее.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что рассматривает письмо футболистов в поддержку своего тренера как издержки молодости и не совсем спортивное поведение.