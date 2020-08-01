Учителям и врачам первым сделают прививки от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

По его словам, завершились клинические испытания препарата, разработанного исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи. Массовая вакцинация начнётся в октябре.

Среди учителей уже ищут добровольцев, которые готовы сделать прививку, однако важно убедиться в безопасности препарата, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заверил в интервью американскому каналу CNN, что вакцина, разработанная российскими учёными, с точки зрения эффективности показала хороший результат.