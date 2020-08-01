Акции протеста в знак солидарности с жителями Хабаровска прошли сегодня в ряде российских городов

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Барнаула и еще десятка других городов вышли сегодня на акцию #ПокормимГолубей. Этот призыв они использовали, чтобы избежать наказания за нарушение правил проведения массовых мероприятий, однако без задержаний не обошлось.

Так, в Москве в Новопушкинском сквере, по данным сайта «МБХ медиа» задержали не менее 13 человек. Причем, по словам очевидцев, часть из них не принимали активного участия, а просто стояли в стороне.

В Питере граждане были вынуждены пойти на Малую Садовую улицу, поскольку Дворцовую площадь неожиданно закрыли на дезинфекцию. Протестующие принесли с собой белые, синие и зеленые шарики, это цвета городского флага Хабаровска. По данным нашего корреспондента, задержано более десятка человек.

Акции в поддержку Хабаровска прошли и в Екатеринбурге, там двое задержанных. Как сообщает интернет — издание Znak.com, один из них стоял в одиночном пикете у здания театра. Полицейские силой отвели его в автозак, бросив на улице собаку, с которой мужчина пришел на акцию. Второй задержанный припарковал у мэрии автомобиль, обклеенный стикерами в поддержку Хабаровска.

В Казани среди задержанных оказался семилетний ребенок. Он вместе с матерью подошел поправить плакат, который сдуло ветром.

Акции протеста начались в Хабаровске 11 июля после ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала. С тех пор местные жители почти ежедневно выходят на улицы в его поддержку.