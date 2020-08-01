Министерство здравоохранения России начинает подготовку к массовой вакцинации от коронавируса

Она начнётся через два месяца, — сообщил глава ведомства Михаил Мушарко. Речь идёт о препарате, разработанном центром имени Гамалеи. Первым, по словам Мурашко, прививки поставят учителям и врачам. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сказал в интервью американскому каналу CNN, что вакцина, разработанная российскими учёными, показала хорошую эффективность – у всех добровольцев после прививки возник иммунитет.

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