В ряде крупных российских городов сегодня прошли акции солидарности с протестующими в Хабаровске, которые выступают в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. В Санкт-Петербурге, как сообщает корреспондент «Эха Москвы» в Петербурге, участники собрались на Малой Садовой, затем переместилась на Невский проспект, где в итоге шествие заблокировал ОМОН. Не менее 14 человек задержали.

В Москве участники собрались в Новопушкинском сквере. По свидетельствам корреспондента «Эха Москвы», там также были задержания. Одна из самых многочисленных акций в поддержку Хабаровска прошла в Иркутске – там в шествии участвовали около 170 человек. Аналогичные мероприятия состоялись в городах Дальнего Востока, в Новосибирске, Архангельске, Казани, Барнауле, Пскове и Екатеринбурге. В самом Хабаровске местные жители уже четвёртую субботу подряд проводили крупные митинг и шествие.