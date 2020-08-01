Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией

Первые после карантина рейсы планируется выполнить уже 15 августа. Пока вылеты будут организованы раз в неделю по маршруту Москва-Женева-Москва.

При этом по возвращении в Россию граждане будут обязаны в специальной анкете указать рейс, на котором они летели и номер места в самолете, а также в течение трех календарных дней каждый вернувшийся будет обязан сдать тест на коронавирус и загрузить данные на портал Единых государственных услуг. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Между тем ТАСС со ссылкой на свои источники утверждает, что к середине августа будет полностью восстановлено авиасообщение со всеми остальными странами. В Росавиации это сообщение комментировать отказались.

С сегодняшнего дня Россия уже возобновила перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

В Министерстве транспорта отмечают, что сейчас ведутся переговоры еще с 30 странами о взаимном открытии границ, однако сроки пока не называются.