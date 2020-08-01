Дипломаты встретились с задержанными Белоруссии россиянами

Они настаивают на том, что в действиях Минска есть тенденциозность.

Негативная реакция сотрудников российского посольства в Белоруссии связана с арестом людей, которых в Минске называют бойцами частной военной кампании Вагнера. По словам консула Кирилла Плетнева, такой вывод был сделан из копии постановления о заключении под стражу, которым был предъявлен каждому из 33 россиян. Дипломаты называют надуманной и их связь с белорусскими оппозиционерами Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским.

Между тем накануне в республиканском Следственном комитете утверждали, что показания россиян были непоследовательны и противоречивы. Там, в частности, отвергают версию дипломатов о том, что арестованные хотели лететь в Стамбул, а в Белоруссии задержались только потому, что опоздали на рейс. Как утверждается, часть россиян на допросе сказали, что, помимо Турции, хотели лететь в Венесуэлу, еще часть – на Кубу и в Сирию. В посольстве России ранее настаивали, что это были сотрудники частной охранной компании, которые заключили контракт по охране энергетических объектов.

На этом фоне глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, к слову, утверждает, что в Европе действия Минска считают срежисированной акцией.

Свыше 30 россиян задержали в ночь среду в санатории под Минском. По утверждениям властей Белоруссии, они в качестве бойцов ЧВК Вагнера хотели дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов.