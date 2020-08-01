В Москве и Петербурге задержали более 20 участников акции солидарности с жителями Хабаровска

В Москве и Петербурге, по данным корреспондентов «Эха» задержали более 20 участников акции солидарности с жителями Хабаровска, выступающими в защиту экс-губернатора Сергея Фургала. В столице люди собрались в Новопушкинском сквере, без лозунгов и плакатов, участники говорили нашей радиостанции, что не могли остаться в стороне.

В Санкт-Петербурге акция солидарности с жителями Хабаровска началась на Малой Садовой, затем переместилась на Невский проспект, там шествие заблокировал ОМОН.



Подобные акции также прошли сегодня в городах Дальнего Востока, в Новосибирске, Архангельске, Казани, Барнауле, Пскове и Екатеринбурге.