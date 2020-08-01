Соответствующее распоряжение подписала королева Елизавета Вторая, сообщает газета Гардиан. Жаловать титул пэра Лебедеву рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон – они дружат много лет. Помимо Лебедева, по рекомендации Джонсона пэрами станут ещё 35 человек – политики, бизнесмены, бывшие члены правительства. В списке есть и младший брат британского премьера Джо Джонсон.
Евгений Лебедев является сыном бывшего сотрудника Службы внешней разведки Александра Лебедева. Он владеет компанией, выпускающей газету The Independent.
Бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов Великобритании
Соответствующее распоряжение подписала королева Елизавета Вторая, сообщает газета Гардиан. Жаловать титул пэра Лебедеву рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон – они дружат много лет. Помимо Лебедева, по рекомендации Джонсона пэрами станут ещё 35 человек – политики, бизнесмены, бывшие члены правительства. В списке есть и младший брат британского премьера Джо Джонсон.