Бизнесмен российского происхождения Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов Великобритании

Соответствующее распоряжение подписала королева Елизавета Вторая, сообщает газета Гардиан. Жаловать титул пэра Лебедеву рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон – они дружат много лет. Помимо Лебедева, по рекомендации Джонсона пэрами станут ещё 35 человек – политики, бизнесмены, бывшие члены правительства. В списке есть и младший брат британского премьера Джо Джонсон.

Евгений Лебедев является сыном бывшего сотрудника Службы внешней разведки Александра Лебедева. Он владеет компанией, выпускающей газету The Independent.