Из Вооружённых сил досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве

Из Вооружённых сил, как сообщает источник агентства Интерфакс, досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве. Уточняется, что молодой человек по результатам психиатрического обследования комиссован по состоянию здоровья.

24 июня солдат-срочник должен был участвовать в торжественном шествии, в последний момент он был переведён в резерв из-за конфликта с сослуживцами, после чего как пишет Интерфакс в отместку разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью. Уголовное дело решили не возбуждать.