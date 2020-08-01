В Крыму по делу об аварии, в которой погибли девять человек, арестован организатор перевозок. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет. Это был рейс из Краснодарского края в Крым. Вчера рано утром на трассе «Таврида» микроавтобус с туристам врезался во впереди идущий грузовик. По предварительным данным, водитель уснул за рулём. Он также в числе погибших. Семь пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.