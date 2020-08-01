Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Полёты по маршруту Москва – Женева – Москва пока будут выполняться один раз в неделю, начиная с 15 августа, передаёт агентство ТАСС.