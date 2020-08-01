Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Полёты по маршруту Москва – Женева – Москва пока будут выполняться один раз в неделю, начиная с 15 августа, передаёт агентство ТАСС.
2020-08-01T14:31:52+03:00
2020-08-01T14:31:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 01 августа 2020
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