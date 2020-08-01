В СК Белоруссии утверждают, что россияне, задержанные в республике в ночь на среду не собирались лететь в Стамбул

В Следственном комитете Белоруссии утверждают, что россияне, задержанные в республике в ночь на среду не собирались лететь в Стамбул. Билеты были куплены для обеспечения алиби, — сказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ руководитель следственной группы Александр Агафонов.

Более 30 россиян задержали в санатории под Минском. Государственно агентство БелТА писало, что это бойцы российской частной военной компании, которые прибыли с целью дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов. Российские дипломаты уверяют, что это сотрудники коммерческой фирмы, занимающейся охраной, они были в Белоруссии транзитом и опоздали на рейс в Стамбул.