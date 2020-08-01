Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен запретить социальную сеть TikTok на территории страны. По словам американского лидера, указ может быть подписан уже сегодня. Агентство Рейтер отмечает, что пока неясно, достаточно ли у Трампа полномочий, чтобы наложить запрет.

В США полагают, что приложение Tik Tok может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам.