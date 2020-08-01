Россия с 15 августа возобновляет международное авиасообщение со Швейцарией. Такое решение принял Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, передаёт агентство ТАСС. Самолёт по маршруту Москва – Женева – Москва пока будет летать один раз в неделю.