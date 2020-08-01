За сутки в России заразились коронавирусом ещё 5462 человека, 95 скончались. Такие данные обнародовал Оперативный штаб. Сегодня Минздрав объявил о готовности отечественной вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация запланирована на октябрь.