В район Новопушкинского сквера в Москве стянуты силы полиции

Ранее в соцсетях распространялась информация о планах собраться на этой площадке в два часа дня в поддержку жителей Хабаровска. Для того, чтобы не быть задержанными за нарушение правил проведения массовой акции, участники анонсировали мероприятие как массовое кормление голубей.

Акция в поддержку протестующих в Хабаровске проходит в эти минуты в Петербурге.

В самом Хабаровске сегодня уже четвертую субботу подряд проходили митинг и шествие в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Акции в поддержку хабаровчан состоялись во многих городах Дальнего Востока.