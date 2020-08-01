Кинотеатры столицы возобновили свою работу после длительного перерыва из-за коронавируса

В кинотеатре «Октябрь» непривычно мало людей в сравнении с обычным субботним утром до начала пандемии. Зрителей можно сосчитать по пальцам. В пресс-службе корреспонденту «Эха» рассказали, что утром билетов куплено мало, а вот после обеда часть залов может быть заполнена почти наполовину.



Те, кто все же пришел посмотреть фильмы на большом экране, в основном размещались в залах по два-три человека. Как рассказала корреспонденту одна из зрительниц предприниматель Екатерина, билеты она купила заранее.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, все пришедшие должны быть в масках, однако их наличие проверяют только на входе в здание кинотеатра. Почти сразу после этого почти все их снимают или спускают на подбородок. Как сказал студент Игорь, пришедший на премьеру фильма «Мой Шпион», в последнее время в масках нет смысла

Даже если залы были бы заполнены на половину, как того требует надзорное ведомство, все с кем поговорил корреспондент «Эха», все равно не отказались бы прийти. Этого мнения придерживается и Ольга.

Те немногие, кто сегодня пришел на первые сеансы после длительного перерыва, говорили, что успели соскучиться по большому экрану.

Российские кинотеатры были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса в конце марта. Ранее в Министерстве культуры говорили, что начать кинопоказы после карантина стоит с «добрых и простых фильмов».