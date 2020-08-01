Россия и Турция возобновили проведение регулярных рейсов между странами

Некоторые из них уже успешно завершены.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines этим утром провела первый регулярный рейс между Москвой и Стамбулом за последние четыре месяца. Билеты на него были раскуплены полностью.

На борт пускали только людей в масках, у которых не было симптомов коронавирусной инфекции. Температуру у них проверяли несколько раз: и на входе в аэропорт, и при посадке в самолёт, и после приземления. При этом, во время полёта они должны были заполнить специальную форму, где указаны их контакты, персональные данные и номер кресла, на котором они сидели. Если позже у кого-либо из пассажиров выявят коронавирус, то людям, которые на борту неподалёку, также придётся пройти тестирование и двухнедельный карантин.

С сегодняшнего дня по турецкому направлению из России можно вылететь только в Анкару и Стамбул. Рейсы будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Также чиновники разрешили полёты в Великобританию и Танзанию. Рейсы на британские острова «Аэрофлот» и British Airways будут проводить с завтрашнего дня. Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией, периодичность рейсов будет — раз в неделю.