Жители Хабаровска четвертую субботу подряд выходят на массовое шествие в центре города. Участники акции выступают в поддержку своего бывшего губернатора Сергея Фургала.

Помимо субботних шествий, в Хабаровске уже на протяжении трёх недель проходят ежедневные митинги возле здания правительства. В них принимают участие не более двухсот человек.

Акция в поддержку жителей Хабаровска анонсировалась в соцсетях и в Москве. Участники планируют собраться в два часа дня в районе Новопушкинского сквера, чтобы не быть задержанными за нарушение правил проведения массовой акции, они также анонсируют мероприятие как массовое кормление голубей. В район Новопушкинского сквера стянуты силовики, прибыли автозаки.