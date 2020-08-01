Муниципального депутата Юлию Галямину после обысков допросили в следственном комитете. Она стала фигурантом дела по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга, — рассказал «Эху» адвокат муниципального депутата Михаил Бирюков.

Между тем сама Юлия Галямина сообщила, что связывает преследование с планами по участию в выборах.



На этой неделе штаб Галяминой подал в Верховный суд иск к президенту Владимиру Путину. В нём говорится, что глава государства нарушил права детей старше 16 лет при назначении выплат в условиях пандемии коронавируса.