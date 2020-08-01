В Минздраве пообещали начать массовую вакцинацию от коронавируса уже в октябре

Ведомство объявило о завершении клинических испытаний вакцины.

Речь идет о первом препарате, разработанном центром имени Гамалеи. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, вакцину готовят к официальной регистрации. На очереди, по его словам, еще две вакцины, которые примерно через два месяца могут быть протестированы на добровольцах, а одна – от центра вирусологии «Вектор» — уже находится на стадии испытаний. Приоритет же в вакцинации отдадут учителям и медикам, подчеркнул Мурашко. Означает ли это, что в октябре доступ к прививкам от коронавируса будет еще не у всех россиян, не уточняется. Министр, при этом, параллельно рекомендовал вакцинироваться от гриппа: поставки препарата, как ожидается, начнутся с 10 августа. А кроме того, уверяет Мурашко, необходимо защититься от пневмококковой инфекции – в том числе, тем россиянам, которые не входят в национальный календарь прививок. Такая вакцина, как отмечается, будет защищать и от внебольничных пневмоний.

Вакцина от коронавируса, разработанная российскими учёными, демонстрирует хорошую эффективность, — сказал в интервью американскому телеканалу CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Среди учителей уже начали искать добровольцев, которые готовы сделать прививку, однако прежде, чем организовывать вакцинацию, необходимо убедиться в безопасности препарата, — сообщил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Вакцинация, намеченная на осень, выглядит слишком рискованной. В ближайшее время назвать прививку надёжной будет невозможно, — сказал «Эху» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

По мнению Зверева, на разработку безопасной проверенной безопасной вакцины, необходимо 3— 4 года.