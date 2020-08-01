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Эксклюзив Эха 12:33, 01 августа 2020

Московским учителям уже поступают предложения о добровольной вакцинации от коронавируса – профсоюз «Учитель»

Московским учителям уже поступают предложения о добровольной вакцинации от коронавируса, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
«Насколько я знаю, в школы Москвы уже пришли предложения желающим. Сейчас ищут добровольцев, которые опробуют на себе эту вакцину. Но говорить о том, что все учителя поголовно будут вакцинированы, в ближайшее время, я думаю, нельзя», — сказал он.
В.Луховицкий подчеркнул, что прежде чем прививать вакцину учителям, необходимо убедиться в ее безопасности. «То, что в принципе, когда она будет опробована и проверена, это можно будет сделать, — это разумно. Если не считать учителей подопытными кроликами, на которых это надо проверить», — заметил он.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, завершились. Он добавил, что медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки. Массовую вакцинацию планируется проводить с октября.



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