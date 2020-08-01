В СК Белоруссии утверждают, что российские наёмники задержанные под Минском, не собирались лететь в Стамбул

В Следственном комитете Белоруссии утверждают, что российские наёмники задержанные под Минском, не собирались лететь в Стамбул. У бойцов российской частной военной компании были билеты на рейс в этот город, одна на допросах задержанные говорили, что направлялись в Венесуэлу, на Кубу и в Сирию, говорится в заявлении ведомства.

В следственном комитете подчеркнули, что показания были противоречивыми.

Россиян задержали в ночь на 29 июля. Более 30 человек забрали из санатория под Минском. Государственно агентство БелТА писало, что это бойцы, которые прибыли с целью дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов.



Российские дипломаты говорят, что это охранники, сотрудники коммерческой фирмы, они были в Белоруссии транзитом и опоздали на свой рейс в Стамбул.