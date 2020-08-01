В Москве в район Новопушкинского сквера стянуты силовики, прибыли автозаки

Об этом сообщает наш корреспондент. Ранее в социальных сетях распространялась информация о то, что в два часа в сквере пройдёт акция в поддержку жителей Хабаровска, выступающих в защиту экс-губернатора Сергея Фургала. Чтобы не быть задержанными за нарушение правил проведения массовой акции, участники анонсируют это мероприятие как массовое кормление голубей.
2020-08-01T12:31:41+03:00
2020-08-01T12:31:41+03:00
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Эксклюзив Эха 12:31, 01 августа 2020
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