Министерство здравоохранения объявило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса. Речь идёт о препарате, разработанном центром имени Гамалеи. Массовая вакцинация начнётся в октябре. Первым прививки поставят учителям и врачам, — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.