Нападающего Александра Кокорина представят в качестве футболиста Спартака

Контракт Кокорина с Зенитом закончился этим летом и он вправе был выбирать себе команду. Борис Ротенберг уговаривал форварда остаться в Сочи, где он забил весной за 10 матчей 7 голов, но Александр хотел вернуться в Москву. Из всех имеющихся вариантов по данным Спорт-Экспресса он выбрал –главного конкурента Зенита — Спартак. В определенном смысле для форварда это вызов, равно как и для нового генерального директора Спартака Шамиля Газизова. Подписание контракта с Кокориным будет его первым шагом на этом посту и шагом во многом рискованном. После эпизодов с драками в центре Москвы и пребывания в колонии репутация у Кокорина не идеальная. Он может быть негативно встречен болельщиками и только отличная игра заставит их забить свои претензии. Если Кокорину конечно удастся ее показать.

Александр Кокорин сыграл за Зенит 92 матча и забил 37 мячей.