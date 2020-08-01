Игроки футбольного клуба «Химки» попросили губернатора Подмосковья вмешаться в ситуацию с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана. Фрагменты открытого письма, которое подписал 21 футболист, публикует агентство ТАСС. Спортсмены подчёркивают, что команда стала добиваться результатов, в коллективе создан отличный микроклимат и что игроки готовы биться за своего тренера, друг за друга и за преданных болельщиков.

Сегодня клуб официально объявил об уходе Юрана. Как пояснил в интервью МАТЧ ТВ гендиректор «Химок» Александр Зайцев, после успехов в кубке России тренер попросил довольно большую прибавку к зарплате.

Сам тренер говорит, что никаких документов об увольнении не подписывал и заявлением клуба о своей отставке удивлён.

Сергей Юран был назначен главным тренером «Химок» в январе. По итогам сезона конмада вышла в премьер-лигу и дошла до финала кубка России, где со счётом 0:1 проиграла петербургскому «Зениту».