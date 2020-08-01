РБК: Правительство готовится снизить минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке

Правительство, по данным интернет-издания РБК, готовится снизить минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке.

Предполагается, что жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых льготники смогут взять с первым взносом не в 20, а в 15%. Как утверждают источники издания в правительстве, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление, а в понедельник о нем планируется объявить. Пока официально это не подтверждено.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была запущена в апреле президентом Владимиром Путиным в качестве мер поддержки в период эпидемии коронавируса. Первоначально лимиты по сумме таких кредитов в столичном регионе, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляли 8 млн рублей, а в остальных регионах – 3 млн. Позднее лимиты были повышены до 12 и 6 млн рублей соответственно. РБК при этом отмечает, что спрос на льготную ипотеку вырос в июне не только по сравнению с предыдущими месяцами, но и по сравнению с прошлогодними показателями. А некоторые банки и вовсе стали сами снижать ставки по льготной ипотеке ниже 6,5%.

Тем временем ранее Центробанк объявил об очередном снижении ключевой ставки до нового исторического минимума – 4,25%. Это, по словам экспертов, также влияет на снижение ставок по кредитам.