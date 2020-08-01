Вакцинация от коронавируса в России должна начаться в октябре этого года

В Министерстве здравоохранения объявили, что её клинические испытания уже завершены.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Гамалеи уже разработал вакцину против коронавирусной инфекции и сейчас готовятся все необходимые документы для её регистрации. Об этом сегодня объявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, прививать россиян начнут уже через два месяца. Вакцинацию начнут с особых групп, в частности, это будут медики и учителя. Министр добавил, что параллельно с этим планируются наблюдения за вакцинированными пациентами.

В свою очередь сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий сказал сегодня «Эху», что столичным школьным преподавателям уже поступают предложения поучаствовать в испытаниях этой вакцины. Он подчеркнул, что сейчас речь идёт о добровольцах, и в ближайшее время нельзя говорить о том, что прививать будут всех учителей поголовно.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла вакцину, которую разрабатывает центр имени Гамалеи, одной из самых перспективных. Она обещала, что после регистрации её испытают на 1600 добровольцах.