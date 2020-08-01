Автомобиль въехал в толпу людей во Франции, пострадали 13 человек. Это произошло перед баром в коммуне Вензель на востоке страны. По словам полицейских, водитель быль пьян. Региональные СМИ пишут, что он вышел из бара и вместе с приятелями пытался уехать, не справился с управлением, а затем скрылся с места ДТП.
2020-08-01T11:33:41+03:00
2020-08-01T11:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 01 августа 2020
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