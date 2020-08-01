Следователи считают отравление вероятной причиной смерти семьи из четырёх человек на базе отдыха в Алтайском крае

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Двух взрослых и двух детей обнаружили в номере накануне. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Роспотребнадзор взял пробы воды и воздуха. Уголовное дело возбуждено по статье «убийство».