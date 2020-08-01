Во Владивостоке прошла акция в поддержку жителей Хабаровского края, выступающих против отставки экс-губернатора Сергея Фургала. По оценкам корреспондентов газеты «Коммерсант», на мероприятие пришли около 150 человек. Двое были задержаны полицией. Акция «Поддержим Хабаровск» проходит во Владивостоке уже третью субботу подряд.
2020-08-01T11:31:42+03:00
2020-08-01T11:31:42+03:00
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11:31, 01 августа 2020
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