Минздрав объявил о планах начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в октябре. Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что первыми, кому сделают прививки, станут учителя и врачи. Им введут препарат разработанный Национальный исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи, клинические испытания этой вакцины, по словам Мурашко, завершены.