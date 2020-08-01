Минздрав объявил о планах начать массовую вакцинацию от коронавируса в России в октябре. Глава ведомства Михаил Мурашко рассказал, что первыми, кому сделают прививки, станут учителя и врачи. Им введут препарат разработанный Национальный исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи, клинические испытания этой вакцины, по словам Мурашко, завершены.
2020-08-01T11:31:15+03:00
2020-08-01T11:31:15+03:00
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11:31, 01 августа 2020
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