Столичные кинотеатры возобновили свою работу после вынужденного закрытия из-за коронавируса

Однако пока в залах действует ряд ограничений.

Пока, согласно указу мэра Москвы, заполнять залы разрешено только наполовину. При этом, пришедшие вместе, могут сидеть на соседних креслах, остальные же гости должны соблюдать дистанцию не менее метра. Кроме того, по распоряжению Роспотребнадзора, все кинотеатры обязаны установить в своих помещениях антисептики, нанести на пол специальную разметку и организовать запас средств индивидуальной защиты. Проходить же в зал теперь придется не по бумажному билету, а по электронному. На входе в зал их бесконтактно будут сканировать специальные устройства.

Ранее в Минкульте говорили, что после открытия кинотеатры первое время будут показывать «добрые и простые» фильмы. Впрочем, в расписании сейчас есть и драмы, и фильмы ужасов.

Часть кинотеатров, как сообщает агентство Интерфакс, с сегодняшнего дня открыться не смогли из-за затянувшихся переговоров с арендодателями. Ожидается, что проблема будет решена в ближайшие дни.